روسيا تمدد القيود المفروضة على دخول الأجانب مع استثناءات معينة

موسكو- (أ ش أ):

أعلن رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، أن القيود المفروضة على دخول الأجانب إلى روسيا سيتم تمديدها حتى موعد تحسن الوضع وانحسار تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الروسي -خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس التنسيقي الحكومي وفقا لوكالة (سبوتنيك) الروسية- "حتى 30 أبريل على المواطنين الأجانب قيود مفروضة على دخولهم إلى بلادنا. ولقد وقعت على قرار حكومي بتمديد هذه الفترة حتى انحسار تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد".

وأضاف "أما بالنسبة لبعض الأجانب سيتم إلغاء القيود المفروضة على دخول الأراضي الروسية، ومنهم الأخصائيون الذين يقومون بأعمال ومهمات وفق اتفاقات بين الشركات".

وتابع: "مثل هذا الإجراء سيقلل من التأثير السلبي للقيود على أنشطة المؤسسات الصناعية الروسية، بما في ذلك تلك التي تصنع معدات لمكافحة وباء فيروس كورونا في البلاد".

وقررت الحكومة الروسية، تعليق دخول الأجانب إلى أراضيها مؤقتًا وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، من 18 مارس إلى 1 مايو. ولن تسري قيود الدخول على سائقي الشاحنات والدبلوماسيين والمقيمين الدائمين في روسيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بويتن تمديد نظام العزل الصحي المنزلي المفروض في البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى 11 مايو المقبل.