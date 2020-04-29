بلجيكا تسجل 525 إصابة جددة بكورونا وهو المعدل الأقل منذ مارس الماضي

بروكسل- (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا، اليوم الأربعاء تسجيل 525 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) وهو المعدل الأقل منذ 23 مارس الماضي، لافتة إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى 47 ألفا و859 حالة.

وذكرت "الهيئة الاتحادية للصحة العامة " - في بيان نشرته صحيفة "بروكسل تايمز" البلجيكية - أن 170 شخصًا توفوا جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى سبعة آلاف و501 حالة.