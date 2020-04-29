بكين تتعهد بتقديم مزيد من الدعم لأفغانستان لمكافحة كورونا

كابول- (أ ش أ):

تعهدت بكين بتقديم مزيد من الدعم لأفغانستان، وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ) في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن السفير الصيني في أفغانستان وانج يو، قوله اليوم الأربعاء إن الوباء لا يزال ينتشر في أفغانستان، وإن هناك حالات مؤكدة جديدة كل يوم ، مضيفا أن السفارة الصينية في (كابول ) على اتصال وثيق مع وزارة الصحة العامة في أفغانستان للتعرف على الوضع الصحي.

وأردف قائلا ، إنه بناءً على طلب أفغانستان الجديد لمكافحة الوباء، رتبت السفارة الصينية في (كابول ) رحلة طيران مستأجرة أخرى لتسليم الدفعة الثانية من مواد مكافحة الوباء إلى أفغانستان.

وأضاف السفير الصيني ، أن الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي والمنظمات الصينية الأخرى هي من سترسل هذه المواد ، وأن هذه الدفعة تشمل موادا أكثر من الدفعة الأولى، بما في ذلك معدات الاختبار والأقنعة الواقية الطبية والأقنعة الجراحية وملابس ونظارات واقية ومقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء.

يذكر أن الصين تعهدت بتقديم 7.2 طن من المواد المضادة لوباء " كورونا " سيتم تسليمها عن طريق رحلة مستأجرة.

يأتي ذلك بينما أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية في وقت سابق اليوم ارتفاع إجمالي الحالات الإيجابية المصابة بفيروس "كورونا " إلى 1939 حالة في جميع أنحاء البلاد.