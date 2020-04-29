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عمدة نيويورك ينتقد مشاركة عدد من اليهود المتدينين في تشييع جثمان حاخام توفى بسبب كورونا

01:00 م الأربعاء 29 أبريل 2020
عمدة نيويورك ينتقد مشاركة عدد من اليهود المتدينين في تشييع جثمان حاخام توفى بسبب كورونا

عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، بيل دي بلاسيو

نيويورك- (بي بي سي):

انتقد عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، بيل دي بلاسيو، تجمع المئات من اليهود من طائفة الحسيديم في المدينة لتشييع جثمان حاخام توفى من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذهب دي بلاسيو إلى مكان الحادث للمشاركة في تفريق الحشود.

وغرد على تويتر وصفا هذه التجمعات بأنها غير مقبولة وحذر من أنها لن تؤدي إلا إلى المزيد من الوفيات.

وقد تضررت نيويورك بشدة من تفشي فيروس كورونا حيث توفى أكثر من 17 ألف شخص.

وقال دي بلاسيو إنه أمر الشرطة باستدعاء واعتقال أى أشخاص يتجمعون في مجموعات كبيرة.

وتم انتقاد تغريدة دي بلاسيو باعتبارها عنصرية وتمييز ضد مجموعة واحدة من الناس، حيث كان قد تجمع حشد من المواطنين في وقت سابق من اليوم ، لمشاهدة طائرة تابعة للقوات البحرية والجوية الأمريكيتين.

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