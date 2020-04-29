طالبان تتوعد بالانتقام إذا أصيب أو مات سجناؤها لدى أفغانستان بسبب كورونا

كابول- (أ ش أ):

توعدت حركة طالبان بالانتقام إذا أصيب سجناؤها لدى الحكومة الأفغانية بفيروس كورونا أو لقوا حتفهم بسبب الوباء.

وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية اليوم الأربعاء أن تحذير طالبان جاء عقب إصابة 47 سجينا أفغانيا بالفيروس.

وكانت حركة طالبان رفضت دعوة الحكومة الأفغانية لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، مشيرةً إلى أن أي هدنة ستكون "غير منطقية".

وكان الرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني قد ناشد المسلحين إلقاء سلاحهم خلال شهر رمضان، في وقت تكافح السلطات الانتشار المتزايد لوباء كورونا.

لكن الناطق باسم طالبان، سهيل شاهين، لجأ إلى موقع "تويتر" لانتقاد عرض الحكومة، لافتاً إلى أن الخلافات المستمرة بشأن عملية السلام وتأخر تبادل الأسرى يعتبران من أسباب مواصلة القتال.