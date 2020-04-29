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الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى نيبال لمساعدتها في مكافحة كورونا

12:54 م الأربعاء 29 أبريل 2020
الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى نيبال لمساعدتها في مكافحة كورونا

فيروس كورونا في الامارات

أبوظبي- (أ ش أ):

أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى نيبال، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير الإمارات لدى نيبال سعيد حمدان النقبي -وفقا لوكالة الانباء الإماراتية- اليوم /الاربعاء/ إن الإمارات ملتزمة بمساعدة جميع البلدان التي تواجه جائحة كورونا، وهي على يقين بأنه من خلال التعاون فقط يمكننا أن نخرج من هذه الأزمة، مضيفا ان المساعدات التي أرسلتها إلى نيبال ستمكن العاملين في الخطوط الأمامية من أداء واجباتهم بهدف الحد بشكل كبير من انتشارالفيروس.

يذكر أن دولة الإمارات أرسلت أكثر من 334 طنًا من المساعدات إلى أكثر من 32 دولة، استفاد منها ما يقارب من 334 ألفا من المهنيين الطبيين.

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