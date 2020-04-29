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بابا الفاتيكان يصلي من أجل الوحدة في أوروبا

10:17 ص الأربعاء 29 أبريل 2020
بابا الفاتيكان يصلي من أجل الوحدة في أوروبا

البابا فرانسيس بابا الفاتيكان

مدينة الفاتيكان- (د ب أ):

في قداس أقيم صباح اليوم الأربعاء في كنيسة " دار القديسة مارتا"، صلى بابا الفاتيكان فرنسيس الأول من أجل الوحدة في قارة أوروبا.

ونقلت إذاعة الفاتيكان عن البابا قوله: "دعونا نصلي من أجل أوروبا، من أجل وحدة أوروبا، من أجل وحدة الاتحاد الأوروبي، حتى يتحرك الجميع معا كإخوة وأخوات".

يشار إلى أنه في ظل تفشي فيروس كورونا، لم تعد الفعاليات البابوية الاعتيادية مفتوحة للجمهور في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، وبدلا من ذلك يتم بثها عبر الانترنت.

وأعلن المكتب الصحفي للفاتيكان مساء أمس الثلاثاء تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا هي العاشرة في دولة الفاتيكان، وذلك في بيان لمدير المكتب ماتيو بروني.

مدينة الفاتيكان الاتحاد الأوروبي بابا الفاتيكان فرنسيس الأول

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