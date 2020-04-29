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الحصيلة اليومية لكورونا في الولايات المتحدة تعاود الارتفاع مع أكثر من 2200 وفاة

10:05 ص الأربعاء 29 أبريل 2020
الحصيلة اليومية لكورونا في الولايات المتحدة تعاود الارتفاع مع أكثر من 2200 وفاة

شابة تضع كمامة أثناء مرورها أمام مبنى عليه جدارية

واشنطن- (أ ف ب):

عاودت الحصيلة اليومية لضحايا فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة الارتفاع مساء الثلاثاء إذ سجّلت أكثر من 2200 وفاة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة مقابل حوالى 1300 وفاة في اليوم السابق، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة أرواح 2207 مصابين لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات في هذه الدولة الأكثر تضرراً بالوباء إلى 58 ألفاً و351 شخصاً.

وبذلك يكون عدد الأرواح التي حصدها فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة خلال شهرين أكبر من عدد الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا في حرب فيتنام على مدى عقدين.

وحصدت حرب فيتنام (1955-1975) أرواح 58 ألفاً و220 عسكرياً أميركياً، بحسب الحصيلة الرسمية لدائرة الأرشيف الوطني.

وبحسب السجلات الرسمية للسلطات الفيتنامية في هانوي، قُتل في الحرب 1,2 مليون مقاتل بين جنود في صفوف الجيش الشعبي الفيتنامي (شمال فيتنام) ومقاتلين في صفوف قوات الجبهة الوطنية لتحرير جنوب فيتنام "فيت كونغ".

ويقول مسؤولون فيتناميون إنّ الحرب أوقعت أيضاً ما بين مليوني وثلاثة ملايين قتيل في صفوف المدنيين.

والثلاثاء أيضاً تخطّت الولايات المتحدة عتبة المليون إصابة بكوفيد-19، أي نحو ثلث الحصيلة المسجّلة عالمياً، وفق تعداد للجامعة نفسها ومقرّها في مدينة بالتيمور.

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