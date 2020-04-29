أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

أردوغان لترامب: كونوا على ثقة بأن تركيا ستواصل كافة أشكال التضامن

09:04 ص الأربعاء 29 أبريل 2020
أردوغان لترامب: كونوا على ثقة بأن تركيا ستواصل كافة أشكال التضامن

أردوغان

أنقرة - (د ب أ):
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستواصل كافة أشكال التضامن مع الولايات المتحدة في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا.

وكتب أردوغان في رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرفقة مع المساعدات الطبية التي قدمتها تركيا إلى الولايات المتحدة لمكافحة كورونا، :"كونوا على ثقة بأن تركيا ستواصل كافة أشكال التضامن باعتبارها شريكا موثوقا وقويا للولايات المتحدة".

ووفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" فقد كتب أردوغان :"أتمنى أن تسهم هذه المساعدات المتواضعة في دعم كفاحكم ضد الوباء وتعافي مواطنيكم المصابين بكورونا".

وأشار إلى أن "التطورات الأخيرة في منطقتنا أظهرت أهمية مواصلة التحالف التركي- الأمريكي والتعاون بأقوى صوره".

وقال :"أؤمن بأننا سنتقدم بقوة نحو المستقبل بمجال الصحة العامة بفضل الدروس التي استخلصناها من مكافحة هذه الأزمة والإمكانات التي طورناها".

وأرسلت تركيا أمس طائرة شحن عسكرية تركية محملة بالمساعدات الطبية للولايات المتحدة.

أردوغان الولايات المتحدة فيروس كورونا دونالد ترامب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5042

    عدد المصابين

  • 1669

    عدد المتعافين

  • 359

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3062557

    عدد المصابين

  • 906022

    عدد المتعافين

  • 212221

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان