تقرير: زعيم كوريا الشمالية قد يمنح خلافته لشقيقته

سول - (د ب أ):

ذكرت وكالة البحوث التشريعية التابعة للجمعية الوطنية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون قد يمنح خلافته لشقيقته كيم يو-جونج، النائب الأول لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال.

وقالت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم إن إعادة انتخاب كيم يو-جونج عضوا مرشحا للمكتب السياسي في اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال قد يعزز قاعدة حكم عائلة "كيم" الحاكمة التي تسمى "سلالة بيكدو"، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء.

وعقدت كوريا الشمالية اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال والجلسة البرلمانية لمجلس الشعب الأعلى يومي 11 و12 من الشهر الجاري على التوالي.

وأوضحت الوكالة أن أنشطة كيم يو-جونج منذ مطلع هذا العام مثل القيام بالإعلان عن المحادثات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، كانت بمثابة دور مركزي في الحزب، "وازدادت الشائعات عن تدهور صحة الزعيم كيم، مما يلفت النظر إلى كيم يو-جونج".

وأفادت بأن هناك صعوبات لمنح الخلافة والقيادة يتعين توفرها لدى كيم يو-جونج حيث لا تزال عضوا مرشحا للمكتب السياسي، وأضافت أنها تعتقد أن ذلك يتطلب إجراء رسميا بعد عودة الزعيم كيم.