"الصحة الهندية": عدد المصابين بفيروس كورونا تجاوز الـ 30 ألف إصابة
نيودلهي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد قد وصل إلى 31332 إصابة، بما فيها 1007 حالات وفاة.
وتسعى الحكومة الهندية - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - إلى منع تفشي الفيروس في البلد، الذي يقطنه أكثر من مليار و300 مليون نسمة، والذي يتميز بكثافة سكانية عالية، حيث أعلنت (نيودلهي) نهاية الأسبوع الماضي، إغلاق بعض المناطق، ومددت إغلاق مناطق أخرى.
كما أكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في وقت سابق، أن الإغلاق بسبب الوباء قد يستمر إلى ما بعد الثالث من مايو في المناطق التي عرفت بأنها "نقاط ساخنة " لتفشي جائحة كورونا.
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