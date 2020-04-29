المكسيك تسجل 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و135 حالة وفاة

مكسيكوسيتي - (أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، 1223 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد و135 حالة وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 16752 حالة إصابة و1569 وفاة.

وذكرت الحكومة المكسيكية، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الاربعاء، أن العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

وكانت وزارة الصحة المكسيكية قد سجلت أمس الأول /الاثنين/ 852 حالة إصابة و83 حالة وفاة.