الصين تعتزم عقد الجلسات البرلمانية المؤجلة اعتبارا من 22 مايو
بكين - (د ب أ):
أعلنت الصين أنها ستعقد الجلسات البرلمانية المؤجلة اعتبارا من 22 مايو، في مؤشر على الثقة بأن أزمة فيروس كورونا تحت السيطرة.
وكان من المقرر عقد جلسات مؤتمر الشعب الوطني اعتبارا من 5 مارس الماضي، لكنها تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) أن اللجنة الدائمة للمؤتمر وافقت اليوم الأربعاء على توقيت جلسات هذا العام.
ويجتمع عادة نحو ثلاثة آلاف عضو في قاعة الشعب الكبرى في بكين ضمن جلسات البرلمان للتداول بشأن القوانين.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
5042
عدد المصابين
-
1669
عدد المتعافين
-
359
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3062557
عدد المصابين
-
906022
عدد المتعافين
-
212221
عدد الوفيات
إعلان