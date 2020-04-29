أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

رئيس البرازيل: لا أستطيع القيام بمعجزات لحل أزمة كورونا

07:15 ص الأربعاء 29 أبريل 2020
رئيس البرازيل: لا أستطيع القيام بمعجزات لحل أزمة كورونا

جايير بولسونارو

برازيليا - (د ب أ):
قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الثلاثاء إنه لا يستطيع القيام بمعجزات لحل أزمة فيروس كورونا.

وردا على سؤال لصحفيين عن الزيادة في عدد حالات الإصابة، رد الرئيس قائلا: "وماذا بعد؟ أنا آسف. ماذا ينبغي أن أفعل .. أنا لا أستطيع القيام بمعجزات".

كان بولسونارو قد قلل من خطورة الفيروس من قبل، وسبق أن اعتبر إجراءات الإغلاق مبالغ فيها وأبدى رغبته في عودة الحياة لطبيعتها في أسرع وقت ممكن.

وكانت البرازيل أول دولة في أمريكا الجنوبية تسجل حالة إصابة بفيروس كورونا.

وسجلت البرازيل 474 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 5017 شخصا.

جايير بولسونارو فيروس كورونا البرازيل

الخبر التالى:

الصين تعتزم عقد الجلسات البرلمانية المؤجلة اعتبارا من 22 مايو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5042

    عدد المصابين

  • 1669

    عدد المتعافين

  • 359

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3062557

    عدد المصابين

  • 906022

    عدد المتعافين

  • 212221

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان