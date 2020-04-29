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الصين تسجل 22 إصابة إضافية بفيروس كورونا

06:55 ص الأربعاء 29 أبريل 2020
الصين تسجل 22 إصابة إضافية بفيروس كورونا

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
سجلت الصين 22 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، دون تسجيل أي حالة وفاة.

ونقلت صحيفة الشعب اليومية صباح اليوم الأربعاء عن السلطات الصحية الصينية أن من بين حالات الإصابة الأحدث هناك 21 وافدا من الخارج.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82858 ، وظل عدد الوفيات عند 4633 حالة.

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