كوريا الجنوبية تسجل حالتي وفاة و9 إصابات إضافية بفيروس كورونا

سول - (د ب أ):

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء تسجيل حالتي وفاة و9 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن المعدل اليومي للإصابات ظل في حدود 10 لليوم الحادي عشر على التوالي.

وأعلنت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 10761 حالة.

وأفادت يونهاب بأنه من بين الـ9 إصابات الجديدة، هناك 5 حالات لوافدين.

كما ارتفع إجمالي حالات الوفاة المسجلة حتى الآن إلى 246 .