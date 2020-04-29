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السديس مبشرًا: أبواب الحرمين الشريفين ستفتح قريبًا (فيديو)

03:08 ص الأربعاء 29 أبريل 2020
السديس مبشرًا: أبواب الحرمين الشريفين ستفتح قريبًا (فيديو)

الشيخ عبدالرحمن السديس

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، إن أبواب الحرمين الشريفين ستفتح قريبًا أمام المصلين.

وأضاف السديس، عبر حساب رئاسة شؤون الحرمين الرسمي على «سناب شات»: «أبشركم بأنها إن شاء الله أيام، وتنكشف الغمّة عن هذه الأمة، ونعود إلى الحرمين للطواف وللسعي وللصلاة في الروضة الشريفة والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام... الأمور ستعود بإذن الله كما كانت؛ والدولة حريصة على إيجاد البيئة السليمة والصحية».

ودشن السديس، الثلاثاء، الكاميرات المخصصة للقراءة الحرارية التي تعمل على تبيان درجة حرارة الأشخاص الداخلين للمسجد الحرام، حيث يميز البرنامج كل شخص ودرجة حرارته في حال تجاوزت درجة حرارته الدرجة المسموح بها لدخول المسجد الحرام.

المسجد النبوي عبدالرحمن السديس الحرمين الشريفين

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