وزير الخارجية الكندي يبحث مع نظرائه الدوليين تحديات مواجهة كورونا
كندا - (أ ش أ)
بحث وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب-شامبين، اليوم الثلاثاء مع عدد من وزراء خارجية دول العالم تحديات مواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19".
وذكر بيان صادر من وزارة الخارجية الكندية أن شامبين تحدث اليوم مع نظرائه من الدول المتضررة من الفيروس، ومن ضمنهم وزراء خارجية أستراليا والبرازيل وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا وبيرو وسنغافورة وجنوب إفريقيا وتركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
واتفق الوزراء على أنه بينما تفرض جائحة الفيروس تحديات جديدة على النظام المتعدد الأطراف، فقد أكدوا على الدور الحاسم للتعددية والمؤسسات الدولية في تأمين الصحة والرخاء والأمن للدول، بما في ذلك الجهود المبذولة لإيجاد لقاح.
كما أكدوا على أن الاستجابة المتعددة الأطراف القوية والمنسقة ضرورية لمكافحة هذه الأزمة ولمعالجة الاحتياجات والتحديات الحرجة للبلدان والمجموعات الضعيفة، ولا سيما النساء والأطفال.
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