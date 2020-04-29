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روسيا تبدأ علاج فيروس كورونا "بطريقة جديدة"

12:33 ص الأربعاء 29 أبريل 2020
روسيا تبدأ علاج فيروس كورونا "بطريقة جديدة"

مستشفى في روسيا لعلاج مرضى فيروس كورونا

روسيا - (أ ش أ)

قال الأكاديمي الروسي فاليري تشيريشنوف إن روسيا بدأت دراسات سريرية على علاج لفيروس كورونا عن طريق استنشاق مخاليط الهليوم والأكسجين (GCS) التي يتم تسخينها إلى درجة حرارة عالية.

وأضاف الأكاديمي الروسي وفق وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أنه "تتم في مدن كومي وسان بطرسبورج على المرضى استخدام هذه الطريقة بالفعل، إلى جانب التهوية الاصطناعية للرئتين، هناك أيضًا طريقة خلط الهليوم والأكسجين هذه".

وفي وقت سابق، أشار تشيريشنوف إلى أن مثل هذا الاستنشاق سيساعد على تخفيف مسار المرض، لذا فإن وجود الهيليوم يساعد على توصيل الأكسجين إلى الحويصلات الهوائية، بالإضافة إلى ذلك، يسمح الهيليوم بتسخين الخليط إلى 100 درجة، حيث يموت الفيروس، يمكنك الإصابة بحروق من الهواء العادي عند درجة الحرارة هذه.

في 27 أبريل، تحدثت نائبة محافظ موسكو أناستاسيا راكوفا عن نتائج علاج الروس لفيروس كورونا باستخدام البلازما. وفقا لها، تحسنت حالة المرضى.

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فيروس كورونا روسيا فاليري تشيريشنوف دراسات سريرية علاج فيروس كورونا

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