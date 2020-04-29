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هوبكنز : وفيات كورونا في أمريكا تخطت حصيلة قتلاها في حرب فيتنام

12:13 ص الأربعاء 29 أبريل 2020
هوبكنز : وفيات كورونا في أمريكا تخطت حصيلة قتلاها في حرب فيتنام

مصاب بفيروس كورونا

وكالات

قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن حصيلة وفيات وباء كورونا في الولايات المتحدة، تخطى حصيلة قتلاها في حرب فيتنام.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عن وصول أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، إلى أكثر من مليون إصابة، اليوم الثلاثاء.

وتُعد الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر البلدان تضررًا من وباء كورونا، إذ سجلت ما يقرب من ثلث الإصابات المسجلة عالميًا والتي تجاوزت حاجز الـ3 مليون إصابة بشتى دول العالم.

فيروس كورونا حرب فيتنام جامعة جونز هوبكنز الأمريكية الولايات المتحدة

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