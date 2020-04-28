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ترامب: نبحث سبل إجراء فحوصات كورونا لجميع المسافرين

11:59 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
ترامب: نبحث سبل إجراء فحوصات كورونا لجميع المسافرين

دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يبحث سبل إجراء فحوصات فيروس كورونا لجميع المسافرين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب خلال اجتماع بالبيت الأبيض مع حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، اليوم الثلاثاء: "سنفعل ذلك على الأرجح"، مشيرا بشكل خاص إلى البرازيل بهذا الصدد، قائلا إنها "تشهد تفشيا كبيرا" للفيروس.

وأضاف أن قرارا بهذا الشأن سيتخذ "قريبا جدا".

وردا على سؤال عمّا إذا كان سيطلب إجراء فحوصات كورونا أو فحص بسيط لدرجة الحرارة، قال ترامب إنه سيطلب إجراء "كليهما".

وأشار إلى أنه يناقش هذه المسألة مع حكام الولايات وخاصة ديسانتيس، الذي تعتبر ولايته وجهة رئيسية للرحلات الجوية في أمريكا اللاتينية.

دونالد ترامب فيروس كورونا فحوصات كورونا البيت الأبيض أمريكا اللاتينية الرحلات الجوية

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