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في أوهايو.. تمهيدية الديمقراطي بالبريد بسبب كورونا

11:56 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
في أوهايو.. تمهيدية الديمقراطي بالبريد بسبب كورونا

الانتخابات الأمريكية- أرشيفية

واشنطن (د ب أ)

تجري ولاية أوهايو الأمريكية أول انتخابات تمهيدية بالتصويت البريدي اليوم الثلاثاء، في اختبار لمدى قدرة الولايات على إجراء الانتخابات في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

وكانت الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأمريكى أول الولايات التي تؤجل الانتخابات التمهيدية بها بسبب تفشي كورنا. وجاء هذا التأجيل قبل ساعات من موعد بدء الانتخابات يوم 17 مارس، مما أثار حالة من الارتباك وطعون قانونية.

ولم يتبق سوى جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق كمرشح للحزب الديمقراطي لمواجهة الرئيس دونالد ترامب في نوفمبر ، بعد انسحاب المرشح اليساري بيرني ساندرز من السباق في وقت سابق من الشهر الجاري.

ولا يزال ساندرز على أوراق اقتراع أوهايو ويمكن أن يجمع بعضا من مندوبي الولاية البالغ عددهم 136 مندوبا من أجل التأثير على برنامج الحزب في مؤتمره في الصيف.

التصويت البريدي فيروس كورونا جو بايدن ولاية أوهايو

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