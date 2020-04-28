تركي الفيصل: نادي السفاري تأسس لصد هجمات الشيوعية في السبعينات

وكالات

ذكر الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، أنه تأسس نادي السفاري الاستخباراتي، في ظل انحسار دور المخابرات الأمريكية، في فترة السبعينات، آبان الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو.

وكشف الفيصل، خلال برنامج "الليوان" على فضائية روتانا خليجية، أنه تم التنسيق السعودي مع فرنسا وأوروبا ومصر وعدد من الدول استخباراتيا للعمل ضد الشيوعية.

وأوضح رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، أن الاجتماعات كانت تتم عند الحاجة فقط، وتدخل النادي لصد هجمات شيوعية، في الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم، ومنها هجمات في الكونغو وجيبوتي والحبشة وغيرها من الدول الأخرى.

وأشار إلى أن نادي السفاري، استمر في العمل لعامين أو ثلاثة على أقصى تقدير.

نادي السفاري ‏ هو تحالف أجهزة إستخبارات، تشكل النادي في فترة الحرب الباردة عام 1976، لقتال الشيوعيين في قارة أفريقيا. أعضاؤه الرسميون كانوا إيران، ومصر، والمملكة العربية السعودية والمغرب، وفرنسا، والتحالف لديه اتصالات وعلاقات بالولايات المتحدة.