أوروبا تبدأ في تخفيف الإغلاق بسبب فيروس كورونا

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

بدأت العديد من دول أوروبا إجراءات إعادة فتح حمامات السباحة وحدائق الحيوان في خطوة لتخفيف إجراءات الإغلاق التي اتخذت من قبل لمواجهة فيروس كورونا للعودة إلى إجراءات الحياة العادية.

وأعلن وزير الصحة في النمسا رودولف أنشوبر أن بلاده ستسمح بالتجمع لعدد 10 أشخاص وذلك بدأ من نهاية الأسبوع الحالي، وفق صحيفة "إيفننج ستاندارد" البريطانية.

وقال الوزير إن إجراءات منع مغادرة البيوت سيتم أيضا إنهائها وأن حكومته قررت أنه لا حاجة لمد فترة البقاء بالمنازل والتي ستنتهي يوم الخميس المقبل.

وقالت وزيرة السياحة إليزابيث كوستينجر أن الفنادق ستعيد فتح أبوابها يوم 29 مايو. كما ستفتح حدائق الحيوان وحمامات السباحة وباقي مناطق الجذب السياحي أبوابها للعمل مرة أخرى بدأ من نفس اليوم. وستبدأ المطاعم إعادة فتح أبوابها مع بقاء قواعد التباعد الإجتماعي معمولا بها.

وفي فرنسا، قال رئيس الوزراء إدوارد فيليب خلال كلمته للبرلمان حول كيفية إعادة فتح الأماكن العامة بدءا من 11 مايو، إن المدارس ستبدأ فتح أبوابها في هذا التاريخ.

وتشهد فرنسا حاليا 128 ألف حالة، مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا بينما كشفت أمس عن 437 حالة وفاة نتيجة هذا الفيروس ليصل الإجمالي إلى 23,293 شخصا.

كما ستشهد كل من إسبانيا والتي أعلنت وفاة 301 شخصا أمس ليصبح الإجمالي 23,822 شخصا، واليونان، إجراءات تخفيف التباعد الإجتماعي.

تأتي التحركات في أوروبا عقب إجتماع أمس بين وزراء السياحة في الاتحاد الأووبي الذي ناقش كيفية إعادة فتح المؤسسات السياحية والإسترخاء في وقت مبكر.

وفي الفاتيكان، طلب البابا فرانسيس خلال كلمته الصباحية اليوم في صلاة لم يحضرها العموم بالاستمرار في اتباع القواعد العامة لتفادي موجة ثانية من المرض.