تشاد: لا إعدام بعد اليوم

نجامينا (د ب أ)

مرر البرلمان التشادى مشروع قانون جديد يتعلق بمكافحة الإرهاب اليوم الثلاثاء يلغي عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالإرهاب، حسبما أعلن البرلمان.

ويحل القانون الجديد محل التشريع الذي صدر في 30 تموز/ يوليو 2015، الذي فرض عقوبة الإعدام على أعمال الإرهاب.

وأعيد العمل بعقوبة الإعدام في جرائم الإرهاب، بعد أن كانت الحكومة قد أعلنت في 2014 أنها سيتم إلغاؤها، بسبب الهجمات التي شنتها جماعة بوكو حرام في العاصمة نجامينا، والتي خلفت 67 قتيلا، بينهم 10 انتحاريين، و 182 جريحا.

وألغت هذه الخطوة عقوبة الإعدام في تشاد بوجه عام.