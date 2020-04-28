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ترامب يصدر قريبًا أمرًا تنفيذيًا لتسهيل توزيع الإمدادات الغذائية بأمريكا

08:51 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
ترامب يصدر قريبًا أمرًا تنفيذيًا لتسهيل توزيع الإمدادات الغذائية بأمريكا

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قريبًا أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى التخفيف من المشاكل التى ظهرت في توزيع الإمدادات الغذائية، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في مصانع لتجهيز وتصنيع اللحوم فى البلاد.

ويبدو أن المشكلة تتركز حول شركة تايسون، وهي شركة أمريكية كبرى في مجال صناعة الأغذية، وشهدت تفشي المرض في مصانعها.

وقال ترامب للصحفيين اليوم الثلاثاء، في البيت الأبيض، إن الشركة تواجه ظروفًا "فريدة"، ولكنه شدد على أن أي مظاهر وحالات عجز ليست بسبب نقص الغذاء.

وأضاف ترامب عن هذه المشكلة، يقول "هناك الكثير من المعروض - إنه توزيع"، مشيرا إلى أن الأمر التنفيذي يهدف إلى حل المسائل الخاصة بالمسؤولية.

وتوجد هناك مشكلات أخرى إلى جانب تفشي فيروس كورونا فى مصانع تايسون، فقد أدى انهيار شبكات التوزيع، إلى جانب مشاكل العمالة، إلى تعفن المنتجات الطازجة وتخلص المزارعون بمزارع انتاج الحليب من الإنتاج.

دونالد ترامب الولايات المتحدة الإمدادات الغذائية فيروس كورونا واشنطن

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