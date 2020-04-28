مسؤول عراقي: داعش يستغل الظروف الراهنة ويهدد أمن المحافظات

وكالات

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أن الوزارة تتابع صحيًا 1931 شخصًا داخل 23 مركز حجر صحي في القطاع، وأن حالتهم مطمئنة.

وأشار القدرة، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن "جميعهم بحالة مطمئنة"، وأن 118 منهم يحتاجون لرعاية طبية خاصة بسبب حالتهم المرضية، و"يقوم على خدمتهم 380 كادرًا طبيًا وشرطيًا وخدمات مساندة".

وحسب المتحدث باسم الوزارة، فقد انتهت فترة الحجر على 58 شخصًا في مراكز الحجر الصحي وفق البروتوكول الصحي المعتمد، وجميعهم بحالة صحية جيدة.

وأضاف: "المختبر المركزي أتم فحص 124 عينة مخبرية منذ أمس وحتى اللحظة، وجميع نتائجها سلبية، ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة".

وأوضح أن الطاقم الطبي في مستشفى العزل يتابع 7 حالات مصابة بفيروس كورونا لا تزال تحت العلاج وحالتهم مطمئنة، ولا تزال حالة متعافية داخل مركز الحجر الصحي بمعبر رفح.