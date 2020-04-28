التحرير الفلسطينية تدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف الممارسات الإسرائيلية

فلسطين - (أ ش أ)

دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، الاتحاد الأوروبي، لاتخاذ خطوات عاجلة واستباقية لوقف الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشيرة الى انه في حال عدم التدخل الفوري لوضع حد لمخططات وسياسات إسرائيل، لن يكون هناك إمكانية للتدخل لاحقا لمنع الانهيار التام.

وطالبت عشراوي - خلال لقائها اليوم الثلاثاء، مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، ونائبه توماس نيكلاسون، لبحث آخر المستجدات والتطورات المحلية والإقليمية والعالمية بالتزامن مع انتشار فايروس" الكورونا" - الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الـ 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومحاسبة ومساءلة إسرائيل، وتقديم رؤية لإنهاء الاحتلال الجاثم على الأرض المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء، السياسات الإسرائيلية الخطيرة على الأرض وسبل مواجهتها دوليا.

واستعرضت عشراوي التصعيد المتعمد والممنهج لدولة الاحتلال بما في ذلك مواصلة مخططاتها لضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة عليها، وتمكين قبضة المستوطنين الإرهابيين، وتصعيد الاستيطان، وسرقة الأراضي، والموارد والمقدرات، وقرصنة الأموال الفلسطينية، وتبني إجراءات وخطوات تهدف الى تدمير الاقتصاد الفلسطيني وترسيخ وقائع جديدة على الأرض.

وأشادت عشراوي خلال اللقاء بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمكافحة فيروس كورونا، وقالت "رغم المعيقات التي تواجه الحكومة الفلسطينية جراء التصعيد الإسرائيلي وقرصنة اموال المقاصة، إلا أنها استطاعت من خلال الإجراءات التي اتخذتها مواجهة الفيروس والحد من انتشاره والحفاظ على حياة شعبنا ومقدراته وتعزيز صموده".

وأضافت "أن إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) استغلت انشغال العالم بمحاربة فايروس كورونا، وعدم وجود معارضة حقيقية داخلها، والدعم الأمريكي المطلق، وغياب الإرادة الدولية لمحاسبتها، واستخدمت كل هذه المعطيات لترسيخ احتلالها وفرض وقائع جديدة على الأرض، وتجاهلت بشكل مقصود الرفض والإدانة الدولية لسياساتها ومخططاتها الخطيرة".

وفي نهاية الاجتماع أكد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون والتواصل المستقبلي المشترك بين دولة فلسطين والاتحاد الأوروبي.