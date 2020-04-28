نجاح تجربة لقاح لجامعة أكسفورد على القردة
وكالات
يبدو أنه في وقت أبكر بكثير مما كنا نتوقع سيتوافر لقاح فى الأسواق، إذ تعتقد جينر إنسيتيتوت من جامعة أكسفورد أنها أنتجت لقاحًا فعالًا، وتخطط لإجراء اختبارات سريرية على 6000 شخص قبل نهاية مايو المقبل، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
تم اختبار لقاح جينر على ستة قرود في مختبر روكي ماونتين للمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة في مونتانا الشهر الماضي.
وتم حقن القرود بجرعات عالية من الفيروس، وظلت القرود الستة سليمة بعد 28 يومًا من حقنها باللقاح.
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