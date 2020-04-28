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نجاح تجربة لقاح لجامعة أكسفورد على القردة

08:45 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
نجاح تجربة لقاح لجامعة أكسفورد على القردة

لقاح كورونا

وكالات

يبدو أنه في وقت أبكر بكثير مما كنا نتوقع سيتوافر لقاح فى الأسواق، إذ تعتقد جينر إنسيتيتوت من جامعة أكسفورد أنها أنتجت لقاحًا فعالًا، وتخطط لإجراء اختبارات سريرية على 6000 شخص قبل نهاية مايو المقبل، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

تم اختبار لقاح جينر على ستة قرود في مختبر روكي ماونتين للمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة في مونتانا الشهر الماضي.

وتم حقن القرود بجرعات عالية من الفيروس، وظلت القرود الستة سليمة بعد 28 يومًا من حقنها باللقاح.

جامعة أكسفورد لقاح كورونا مختبر روكي ماونتين للمعاهد الوطنية الأمريكية

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