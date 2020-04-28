البرتغال تستعد لاستقبال 50 طفلاً من طالبي اللجوء من مخيمات اللاجئين باليونان
بروكسل - (د ب أ)
بعد نقل 59 من طالبي اللجوء القصر غير المصاحبين لذويهم، من مخيمات المهاجرين المزدحمة على الجزر اليونانية إلى كل من ألمانيا ولوكسمبورج، تستعد البرتغال لاستقبال 50 من طالبي اللجوء القصر.
وتعهدت 10 من دول الاتحاد الأوروبي باستقبال 1600 من الفتية والأطفال الصغار من تلك المخيمات.
وعلى الرغم من أن السعة الرسمية لمخيمات المهاجرين في جزر ليسبوس وساموس وكوس وليروس وكيوس اليونانية، هي 7 آلاف مهاجر، إلا أن تلك المخيمات يعيش بها الآن نحو 40 ألف مهاجر، نحو ثلثهم من القصر، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين.
وقالت مفوضة الهجرة بالاتحاد الأوروبي يلفا جوهانسون، اليوم الثلاثاء، في بروكسل في أعقاب مؤتمر عبر الفيديو لوزراء الداخلية بالاتحاد، إن لشبونة أشارت إلى أن بإمكانها الوفاء بتعهدها قريبا.
ووفقا لمصادر بالمفوضية الأوروبية، يمكن للبرتغال استقبال طالبي اللجوء القصر في أيار/مايو المقبل.
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