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لوكسمبورج تعتزم إجراء اختبار كورونا على 600 ألف مواطن

04:57 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
لوكسمبورج تعتزم إجراء اختبار كورونا على 600 ألف مواطن

فيروس كورونا

لوكسمبورج- (د ب أ):

أعلن كلود مايش، وزير البحث العلمي في لوكسمبورج، الثلاثاء، اعتزام حكومته بدء حملة لإجراء مئات الآلاف من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا وذلك في إطار مكافحة الجائحة.

وأوضح الوزير أن هذه الاختبارات الطوعية المزمع إجراؤها على 600 ألف مواطن وعابر للحدود من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، ستصاحب تخفيف القيود المفروضة على المخالطات.

وأضاف مايش أن من المنتظر أن يتم إجراء الاختبارات على 8500 تلميذ ومعلم قبل إعادة فتح المدارس في الرابع من مايو المقبل.

وسيبلغ المعدل اليومي للاختبارات 20 ألف اختبار على الأقل يوميا.

وقال مايش إن " الهدف هو إتاحة الإمكانية لإجراء الكشف على كل السكان، وتكرار الكشف على بعضهم"، مشيرا إلى إمكانية إتمام هذا الأمر " في غضون فترة قصيرة" نظرا لمحدودية الرقم.

بهذا ستكون لوكسمبورج هي أول دولة في العالم يصبح لديها نظرة عامة شاملة عن عدد الإصابات بين مواطنيها.

وتسمح السلطات في الوقت الراهن للسكان بمغادرة المنازل للتسوق والعمل وزيارة الطبيب.

فيروس كورونا كلود مايش لوكسمبورج

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