الصين ترسل وحدات بحرية إلى خليج عدن لمرافقة سفن مدنية

بكين- (أ ش أ):

غادرت وحدات بحرية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني اليوم الثلاثاء ميناء "تشوشان" بمقاطعة "تشجيانغ" شرقي البلاد، متجهة إلى خليج عدن والمياه قبالة الصومال لمرافقة سفن مدنية.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الصينية –في بيان اليوم- أن الوحدات تضم مدمرة الصواريخ الموجهة "تايوان" وفرقاطة الصواريخ "جينغتشو" وسفينة الإمداد "تشاوهو"، وأكثر من 690 ضابطا وجنديا وعشرات الجنود من قوات العمليات الخاصة ومروحيتين.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم خلالها المدمرة "تايوان" والفرقاطة "جينغتشو" بمهمة مرافقة في خليج عدن.

وبدأ جيش التحرير الشعبي الصيني تنفيذ مهام مرافقة السفن في خليج عدن والمياه قبالة الصومال في ديسمبر 2008.