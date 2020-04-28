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كوريا الجنوبية تكشف سر الاختفاء المفاجئ لزعيم كوريا الشمالية

04:26 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
كوريا الجنوبية تكشف سر الاختفاء المفاجئ لزعيم كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

سيول- (بي بي سي):

قال مسؤولون في حكومة كوريا الجنوبية إن هناك احتمالا كبيرا بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد غاب عن عطلة قومية في 15 أبريل الماضي بسبب مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وليس لأنه مريض.

وقالت تقارير صحفية إن الزعيم الكوري الشمالي في حالة صحية سيئة بعد خضوعه لعملية جراحية بالقلب.

وكان غيابه عن الاحتفالات العامة في ذكرى ميلاد جده ومؤسس البلاد ، كيم إيل سونغ، غير مسبوق ، ولم يشاهد علنًا منذ ذلك الحين.

وتزعم كوريا الشمالية إنها ليس لديها حالات مؤكدة من الإصابة بفيروس كورونا.

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