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أردوغان: عجلة الاقتصاد ستعود لدورتها قريبا

04:21 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
أردوغان: عجلة الاقتصاد ستعود لدورتها قريبا

رجب طيب أردوغان

أنقرة- (د ب أ):

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن عجلة الاقتصاد في البلاد ستعود لدورتها قريبا.

ونقلت وكالة "الأناضول" قوله إن عجلة الاقتصاد ستعود مجددا لسرعتها الكاملة مع رفع تدابير كورونا تدريجيا وفق المخطط له، دون أن يوضح الموعد المتوقع لذلك.

وكشف أن قيمة الدعم المقدم للقطاع الحقيقي وفئات الدخل الأدنى بلغت نحو 28 مليار دولار.

ودعا أردوغان الشعب التركي للصبر لفترة أخرى في إطار مكافحة كورونا.

وتوجه بالشكر لمواطنيه قائلاً :" أشكر جميع مواطنينا الذين دعمونا عبر الالتزام بالتدابير الوقائية في هذه الفترة العصيبة"

وسجلت تركيا حتى الآن 2900 وفاة بكورونا وأكثر من 112 ألف إصابة.

رجب طيب أردوغان أنقرة فيروس كورونا

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