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النمسا تسمح بالتجمعات الصغيرة ابتداء من الجمعة المقبلة

02:22 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
النمسا تسمح بالتجمعات الصغيرة ابتداء من الجمعة المقبلة

الشرطة النمساوية

فيينا- (د ب ا):

أعلنت الحكومة النمساوية أنه سوف يتم السماح بالتجمعات الصغيرة التي تصل إلى عشرة أشخاص فقط ابتداء من الجمعة المقبلة، كما أوضحت أنها سوف تتخذ المزيد من خطوات تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان قد جرى منع المواطنين منذ منتصف مارس الماضي من مغادرة منازلهم إلا للذهاب للعمل أو التسوق والتمشية.

وقال وزير الصحة رودولف أنشوبير في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إنه سوف يتم إلغاء القيود على الحركة في نهاية هذا الأسبوع، وسوف تحل محلها قاعدة الإبقاء على مسافة متر بين المواطنين في الأماكن العامة.

وأوضح أن هذه القاعدة لن يتم تطبيقها في وسائل النقل العامة، حيث يتعين على الركاب ارتداء كمامات.

وأعلنت الحكومة أنه سوف يتم فتح الفنادق وحمامات السباحة في نهاية مايو المقبل.

وقد تضرر قطاع السياحة، الذي يمثل نحو 6% من إجمالي الناتج المحلي، بصورة كبيرة بسبب فيروس كورونا.

وقال أنشوبير إنه سوف يتم مراقبة تخفيف القواعد بصورة مستمرة تحسبا لزيادة حالات الإصابة، التي بلغت أقل من مئة يوميا لأكثر من أسبوع".

فيينا النمسا الحكومة النمساوية

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