لبنان: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 717 حالة

بيروت- ( د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في لبنان اليوم الثلاثاء تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس المستجد في البلاد إلى 717.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" ،إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 24 حالة وفاة".

وبلغ عدد الحالات الحرجة 44، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 145 حالة.

ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة، والبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.