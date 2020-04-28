إيران تسجل 71 وفاة و 1112 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
طهران- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 5877 حالة، بعد تسجيل 71 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 92 ألفا و584 حالة، بعد تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة.
وأوضح أن 2983 من المصابين في حالة حرجة.
كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 72 ألفا و439 حالة، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).
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