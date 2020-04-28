إسبانيا تسجل 301 حالة وفاة جديدة بكورونا

مدريد- (أ ش أ):

سجلت إسبانيا اليوم الثلاثاء 301 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 23.822حالة.

وذكرت قناة (سي إن بي سي) الأمريكية أن حالات الإصابة ارتفعت أيضا بواقع 1308 حالة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي حصيلة الإصابات إلى 210 ألفا و733 حالة.

فيما أظهرت بيانات منفصلة صادرة من المعهد الوطني للإحصائيات أن معدل البطالة في إسبانيا ارتفع إلى 14.4% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنسبة 13.8% في الربع السابق وذلك نتيجة الإغلاق الذي فرضته إسبانيا منتصف مارس الماضي بسبب أزمة كورونا.