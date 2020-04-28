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استونيا تتبنى استراتيجية لتخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا

01:09 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
استونيا تتبنى استراتيجية لتخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا

فيروس كورونا في ألمانيا

ريجا- (د ب ا):

تبنت حكومة استونيا استراتيجية تطالب بالتخفيف التدريجي للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد، طالما بقيت المؤشرات الصحية إيجابية، وذلك على الرغم من أن الخطة لم تضع إطارا زمنيا لتنفيذها كما لم يتم الكشف عن تفاصيلها.

وقال رئيس الوزراء يوري راتاس في وقت متأخر من أمس الاثنين " علينا أن نعمل معا للسيطرة على الفيروس، ولقد تمكنا من التغلب على أكثر الأمور صعوبة حتى الآن. ويمكننا أن نعود تدريجيا للحياة الطبيعية".

وأفادت إذاعة استونيا أنه كخطوة أولى، سوف يتم السماح باستخدام المنشآت الرياضية بالأماكن المفتوحة ابتدءا من الثاني من مايو، بالإضافة إلى الملاعب والمتاحف والمعارض المقامة في الأماكن المفتوحة.

وأضاف راتاس أنه سوف يتم تحديد الاطار الزمني لتخفيف مزيد من القيود أسبوعيا، وذلك طالما تم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وبقيت أعداد حالات الإصابة الجديدة مستقرة.

وقد سجلت استونيا حتى الآن 1647 حالة إصابة بفيروس كورونا و 50 حالة وفاة، وهذا يعني أن استونيا، التي بها 3ر1 مليون نسمة، الدولة الأكثر تضررا في منطقة البلطيق.

وكانت الحكومة قد أعلنت حالة الطوارئ حتى 17 مايو المقبل، حيث أصيبت الحياة العامة بالشلل على نطاق كبير.

فيروس كورونا ريجا استونيا

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