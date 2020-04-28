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تايوان ترفض ضغط مانيلا لترحيل عاملة فلبينية متهمة بالتشهير بدوتيرتي

01:06 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
تايوان ترفض ضغط مانيلا لترحيل عاملة فلبينية متهمة بالتشهير بدوتيرتي

الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي

تايبيه- (د ب أ):

رفضت وزارة الخارجية التايوانية محاولات أفادت التقارير بأن الفلبين قامت بها لتأمين ترحيل عاملة فلبينية متهمة "بالتشهير عبر الانترنت" بالرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جوان أوو في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بأن تايوان بلد ديمقراطي وأن جميع العمال الأجانب يعاملون بنفس معاملة مواطني تايوان وأن "حقوقهم محمية، بما في ذلك حرية التعبير".

وأدلت أوو بهذه التصريحات ردا على أسئلة حول تقارير مفادها أن وزارة العمل والتوظيف في مانيلا ضغطت على تايبيه لترحيل مقدمة رعاية فلبينية متهمة بالتشهير ضد دوتيرتي على صفحتها على فيسبوك، وذلك بموجب قانون فلبيني يجرم نشر "أخبار مزيفة" خلال وباء كورونا.

كما أفادت وسائل الإعلام الفلبينية بأن عملاء وزارة العمل والتوظيف الفلبينية التقوا بالعاملة وصاحب العمل والوسيط "لتنويرها" بأن أفعالها "تصل إلى حد الجريمة".

وأضافت أوو أن مانيلا يجب أن تتبع "الإجراءات القانونية" من خلال قنوات المساعدة القضائية الثنائية إذا كانت تعتقد أن العاملة المعنية انتهكت القانون الفلبيني.

وقال الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان التايوانية شيه يي-شيانج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نوافق على تأكيد وزارة الشؤون الخارجية بأن العمال الأجانب لهم نفس الحقوق مثل المواطنين، بما في ذلك حرية التعبير"

رودريجو دوتيرتي تايوان الفلبين وزارة الخارجية التايوانية

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