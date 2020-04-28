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البحرين: تسجيل 87 إصابة جديدة بكورونا

01:05 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
البحرين: تسجيل 87 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة البحرينية

المنامة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في البحرين اليوم الثلاثاء تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 1556.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الالكتروني اليوم، إن الاصابات الجديدة تشمل 72 حالة لعمالة وافدة و 15 حالة لمخالطين.

وأشارت إلى شفاء 28مصاب، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1246، لافتة إلى تسجيل ثماني حالات وفاة.

وزارة الصحة البحرينية فيروس كورونا

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