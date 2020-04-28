البحرين: تسجيل 87 إصابة جديدة بكورونا

المنامة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في البحرين اليوم الثلاثاء تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 1556.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الالكتروني اليوم، إن الاصابات الجديدة تشمل 72 حالة لعمالة وافدة و 15 حالة لمخالطين.

وأشارت إلى شفاء 28مصاب، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1246، لافتة إلى تسجيل ثماني حالات وفاة.