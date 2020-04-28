الحكومة الروسية تكلف بإعداد تصور لإزالة أو تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا

موسكو- (أ ش أ):

كلف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، هيئة حماية المستهلك في روسيا باستكمال وضع تصور غدا الأربعاء لإزالة أو تخفيف القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

وذكر بيان، نشر اليوم الثلاثاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية، أن تعليمات صدرت إلى هيئة حماية المستهلك ونائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا، باستكمال إعداد تصور لإزالة أو تخفيف القيود المفروضة بشأن انتشار عدوى الفيروس التاجي.

وأضاف البيان أنه يتعين تقديم هذا التصور للحكومة حتى غد الأربعاء.

وتتزامن تعليمات رئيس الحكومة الروسية مع إعلان السلطات الصحية الروسية، اليوم، تسجيل 72 وفاة و6411 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفاع إجمالي المصابين إلى أكثر من 93 ألفا.