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ألمانيا: إصابات كورونا تتجاوز 156 ألفًا والوفيات 8545

11:28 ص الثلاثاء 28 أبريل 2020
ألمانيا: إصابات كورونا تتجاوز 156 ألفًا والوفيات 8545

فيروس كورونا في ألمانيا

برلين- (د ب أ):

سجلت ألمانيا أكثر من 156 ألفًا و200 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى صباح الثلاثاء، وذلك بحسب تقييم خاص بوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، مقارنة بحوالي 155 ألفًا و500 إصابة حتى صباح أمس الاثنين.

وجاء في التقييم الذي يستند إلى أحدث الأعداد في جميع الولايات الألمانية، أن 5845 شخصا، على الأقل، توفوا إثر الإصابة بالفيروس في البلاد حتى صباح اليوم، مقارنة بـ 5738 حالة وفاة حتى صباح الاثنين.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني المعني بالأمراض المعدية وغير المعدية أمس الاثنين أن معدل العدوى بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا عاود الارتفاع.

وبحسب إحصائية للمعهد نُشرت مساء أمس، فإن كل مصاب بالفيروس ينقل العدوى في المتوسط إلى شخص واحد آخر، ما يعني أن عدد الإصابات الجديدة لن يتراجع بشكل طفيف بعد ذلك مثلما كان يحدث خلال الأيام الماضية.

وبحسب تقييم (د.ب.أ)، فإن ولاية بافاريا سجلت أعلى معدلات الإصابة، والتي تجاوزت 41400 إصابة مؤكدة و1636 حالة وفاة، على الأقل. وجاءت ولاية شمال الراين-فيستفاليا في المرتبة الثانية، حيث تجاوزت الإصابات بها 31800 حالة إصابة، وحالات الوفاة 1131، على الأقل، وجاءت ولاية بادن-فورتمبرج في المرتبة الثالثة، بحالات الإصابة أكثر من 31100 حالة، ووفيات 1269 ،على الأقل.

ألمانيا فيروس كورونا برلين

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