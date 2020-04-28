العراق: إصابات في تفجير انتحاري قرب مبنى أمني شرقي كركوك
كركوك (العراق)- (د ب أ):
أفادت مصادر أمنية عراقية، الثلاثاء، بأن انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما أمام مبنى مقر جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الداخلية بمحافظة كركوك (250 كيلومترًا شمالي بغداد).
وذكرت المصادر أن "اثنين من عناصر تنظيم داعش فجرا نفسيهما بالقرب من مبنى مديرية جهاز الاستخبارات الأمنية التابع لوزارة الداخلية في حي العسكري شرقي مدينة كركوك، بعد أن حاولا اقتحام المبنى، ولكن عناصر الحرس تصدت لهما حيث وقع التفجير خارج المبنى ما أوقع عددا من الإصابات بين العناصر الأمنية".
وأوضحت أن القوات الأمنية سارعت إلى إغلاق الطرق وتطويق مكان الانفجار واجراء حملة تفتيش بحثا عن عناصر للتنظيم متورطة في العملية.
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