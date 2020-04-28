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رئيس الوزراء الأردني يراجع أحد المستشفيات لإجراء فحوصات

10:47 ص الثلاثاء 28 أبريل 2020
رئيس الوزراء الأردني يراجع أحد المستشفيات لإجراء فحوصات

عمر الرزاز

عمان- (د ب أ):

أعلنت الحكومة الأردنية أن رئيس الوزراء عمر الرزاز راجع أحد المستشفيات في العاصمة عمان.

ووفقا لما نقلته صفحة رئاسة الوزراء الأردنية عبر فيسبوك في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أن الرزاز راجع أحد المستشفيات في عمان مساء الاثنين لإجراء بعض الفحوصات الطبيّة.

وأكد العضايلة أن الأطباء المشرفين على الفحوصات أكدوا أن صحة رئيس الوزراء بخير.

وأضاف أن الرزاز سيغادر المستشفى خلال الساعات المقبلة، وبعد الانتهاء من إجراء الفحوصات المطلوبة.

عمر الرزاز مان لحكومة الأردنية

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