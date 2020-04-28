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عُمان: ارتفاع إصابات كورونا إلى 2131

10:43 ص الثلاثاء 28 أبريل 2020
عُمان: ارتفاع إصابات كورونا إلى 2131

فيروس كورونا في عمان

مسقط- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، الثلاثاء، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 2131 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني الرسمي إن الاصابات تشمل 40 حالة لعمانيين، و42حالة لغير عمانيين.

وأشار البيان إلى أن 364 مصابا قد تماثلوا للشفاء، لافتة إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 10 حالات.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا حال الضرورة.

فيروس كورونا عمان وزارة الصحة العُمانية

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