تايلاند تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا.. وارتفاع الحالات إلى 2938

بانكوك- (د ب ا):

أعلنت الحكومة التايلاندية، الثلاثاء، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.

وذكرت صحيفة بانكوك بوست أنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 2938 وحالات الوفاة 54 حالة.

وهذا يعد ثاني يوم على التوالي تسجل فيه تايلاند عدد إصابات قليل، بعد تسجيل تسع حالات إصابة أمس الاثنين.

وقالت الصحيفة إنه بما أن اختبارات فحص فيروس

كورونا محدودة، فإن العدد الحقيقي للإصابات قد يكون أعلى من ذلك بكثير.