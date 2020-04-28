اليابان: مستمرون في توخي الحذر رغم انخفاض الإصابات بكورونا
طوكيو- (د ب ا):
أكدت الحكومة اليابانية مواصلتها الالتزام بالحذر في التعامل مع تفشي فيروس كورونا، وذلك رغم انخفاض أعداد الإصابات في العاصمة.
ومرّ ثلاثة أسابيع منذ أن أعلنت الحكومة اليابانية فرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد.
وسجلت طوكيو حالات إصابة بالفيروس أقل من 100 لمدة يومين على التوالي، حيث سجلت 72 حالة يوم الأحد و39 حالة الاثنين.
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في اجتماع مع كبار المسؤولين من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم،الاثنين، إنه يبدو أن وتيرة الاصابات تتراجع، ولكنه قال إنه مازال غير متفائل.
وأضاف أنه سوف يواصل مطالبة المواطنين بالامتناع عن السفر غير الضروري.
وتطالب الحكومة المواطنين بالمساعدة في تحقيق هدفها بخفض التواصل البشري بنسبة 80% في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.
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