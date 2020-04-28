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مسؤول صحي روسي: العالم سيواجه وباء أكثر فتكا من كورونا

05:12 ص الثلاثاء 28 أبريل 2020
مسؤول صحي روسي: العالم سيواجه وباء أكثر فتكا من كورونا

ألكسندر مياسنيكوف

وكالات:

توقع المسؤول الصحي الروسي ألكسندر مياسنيكوف، أن يواجه العالم وباء عاما أكثر فتكا من فيروس كورونا.

وقال مياسنيكوف، وهو طبيب مشهور في روسيا، ومتحدث باسم مركز المعلومات الخاصة بفيروس كورونا: "لا مفر من حدوث وباء ثان، هذا سيحصل يوما بالتأكيد. كلنا ننتظر وباء خطيرا ستبلغ درجة فتكه 30-35%".

وأشار مياسنيكوف،الذي سبق أن أعلن أنه أصيب بعدوى "COVID-19" وتعافى منها، إلى أن الخبرة الدولية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد من شأنها أن تساعد العالم في الاستعداد بشكل أفضل لهذا الوباء الخطير الجديد- وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

وأكد أن الأماكن الأكثر خطورة في الوقت الحالي في ظل جائحة فيروس كورونا هي المستشفيات لأنها تتميز باحتمال أكبر للإصابة.

وتتسارع وتيرة انتشار فيروس "كورونا المُستجد.. covid 19" يوميًا حول العالم مُخلفًا إصابات ووفيات، وتحاول حكومات العالم تحجيم انتشار الفيروس من خلال سياسات التباعد الاجتماعي وفرض إجراءات صارمة لمكافحته.

ألكسندر مياسنيكوف روسيا فيروس كورونا

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