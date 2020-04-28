بعد شائعات وفاته.. زعيم كوريا الشمالية يبعث برسالة لرئيس جنوب إفريقيا

وكالات:

نشر الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية، الاثنين، رسالة تهنئة قال إن زعيم البلاد كيم جونج أون بعثها إلى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رمافوسا بمناسبة يوم الحرية الذي تحتفل به بلاده.

وذكرت شبكة "سي إن إن" التي أوردت النبأ، أنه لا يمكن التحقق بشكل مستقل من صحة الرسالة في ظل المعلومات المتضاربة عن وضع كيم الصحي.

وتأتي الرسالة التي تحمل تاريخ 27 أبريل، في ظل تصاعد التكهنات حول مصير كيم الذي تغيب عن احتفال أقيم بمناسبة عيد ميلاد جده ومؤسس البلاد كيم إيل سونج في 15 أبريل، وانتشار أنباء عن خضوعه لعملية جراحية في الأسبوع الماضي وتدهور حالته بشكل خطير وحتى وفاته.

وفي الرسالة الموجهة إلى رمافوسا، عبر الزعيم الكوري الشمالي عن ثقته في أن صداقة الدولتين ستتوسع وتتطور بلا نهاية، وإضافة إلى ذلك أشارت الرسالة إلى يوم الحرية الذي تحييه جنوب إفريقيا في 27 أبريل تخليدا لأول انتخابات أجريت بعد سقوط نظام الفصل العنصري.

وأكد مون شونج-إين المستشار الخاص للأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي، الأحد خلال تصريحات لشبكة CNN، أن الزعيم الكوري الشمالي "حي وبصحة جيدة"، مقللا من خطورة الشائعات حول صحته.

وقال إن كيم يقيم منذ 13 أبريل في وونسان على الساحل الشرقي للبلاد، مؤكدا أنه "لم يرصد أي نشاط مشبوه حتى الساعة".

وكان آخر ظهور علني لكيم في 11 أبريل خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب الحاكم، ثم في جولة تفقدية لقاعدة جوية، تحدثت عنها وسائل إعلام رسمية في 12 أبريل.